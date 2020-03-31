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İSU ekipleri 7 gün 24 saat sahada

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı evlerinde kalan vatandaşlara kesintisiz temizlik ve içme suyu ihtiyacı için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

31.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:52
İSU ekipleri 7 gün 24 saat sahada
İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı evlerinde kalan vatandaşlara kesintisiz temizlik ve içme suyu ihtiyacı için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, küresel salgın korona virüse (Covid-19) karşı evlerinde kalan vatandaşlara kesintisiz temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak ile altyapı hatlarının düzenli çalışmasını sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Evlerde temizlik ve hijyen için su tüketiminin arttığı bu dönemde, ani gelişen arıza ve kesintilerden dolayı vatandaşların mağdur olmamaları için ekipler arızaların giderilmesi için yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaelililer'in kesintisiz temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak, altyapı hatları ve arıtma tesislerinin düzenli ve kesintisiz çalıştırılması için İSU daire başkanlıkları ile 12 ilçe şube müdürlüğü, arıtma tesisleri, SCADA Kontrol Merkezi, lojistik merkezi, laboratuvar merkezi ve Alo 185 Çağrı Merkezi'nde görev yapan personeli ile gece gündüz demeden hizmetlerine devam ediyor.

Çalışmalar sırasında virüse karşı tedbirler kapsamında ise eğitimlerden geçirilen saha personellerine korunmaları için maske, dezenfektan ve eldiven dağıtıldı. Fatura okuma gibi vatandaşla olan ilişkilerde koruma önlemleri çerçevesinde hareket edilmesi uyarılarında bulunuldu. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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