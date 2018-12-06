06 Aralık 2018 Perşembe 15:29



06 Aralık 2018 Perşembe 15:29

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novo, yeni okul servisi yönetmeliğine uygun olarak üretici firma tarafından pazara sunulan ilk fabrika çıkışlı midibüs çözümü oldu.Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de hizmet veren Novo serisi midibüslerin iç ve dış özellikleri, kapsamlı müşteri araştırmaları neticesinde son halini aldı.Okul taşımacılığını daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlayan yeni okul servisi yönetmeliği kapsamında zorunlu hale gelen iç ve dış güvenlik kameraları, sensörlü koltuklar, 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemerleri, araç takip sistemi, şeffaf camlar ve kapı güvenlik sistemi gibi donanımlar artık Isuzu Novo serisi araçlarda "okul paketi" adı altında ve fabrika çıkışlı olarak sunuluyor.Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik, Anadolu Isuzu fabrikasında gerçekleşen Isuzu okul servisi tanıtımında yaptığı konuşmada, Anadolu Isuzu olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye'de yeni yönetmeliğe uygun okul servisini üreterek hem yurt içinde hem de yurt dışında okul servis araçları kategorisinde başarılı işler yapacağız. Halihazırda Avrupa'ya en fazla okul servisi ihracatı yapan ve kendi segmentinde fabrika üretim güvencesine sahip tek markayız. Bu istikrarımızı dünyanın en güvenli okul servisiyle de devam ettirmek istiyoruz. Aileler, okullar ve servis taşımacılığı yapan köklü firmaların bu donanımlara sahip araçlarla çocukların taşınmasını isteyeceğine eminiz ve tüm Ar-Ge yoğunluğumuzu yasa çıkar çıkmaz bu araç üzerine verdik."Isuzu Novo'nun yerlilik oranı yüzde 65'e yakınAnadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman da "Talihsiz bir olay sonucunda hayata geçen yasalarla Türkiye okul servis taşımacılığında olması gereken düzenlemeler yapıldı ve biz Anadolu Isuzu olarak bu donanımlara sahip olan ilk okul servisini ürettik. Şu an dünyadaki en sofistike ve en emniyetli okul servisi Isuzu Novo Okul Servisi'dir. Türkiye'nin 101 noktasındaki servis ağımızla ve Anadolu Isuzu garantisi altında en donanımlı servis aracını sunmaktan dolayı mutluyuz. Özellikle 2019 yılı ve sonrasındaki eğitim-öğretim döneminde, geleceğimiz olan öğrencilerimizin güvenle yolculuk yapmaları Anadolu Isuzu olarak en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.Verilen bilgiye göre, 190 bg'lik Isuzu motora sahip olan Novo, 29 kişi ve bagajlarını rahatlıkla taşıyabiliyor. Aracın sahip olduğu geniş kapılar ve geniş koridor aralığı da araç içindeki hareket imkanını artıran unsurların başında geliyor. Üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen Isuzu Novo'nun yerlilik oranı ise yüzde 65'e yakın.Ön ve arka disk fren, ABS, AEBS, ESC, LDWS ve gündüz farları gibi güvenlik donanımlarıyla Isuzu Novo, hem yolcuların hem de sürücünün kendini emniyette hissetmesini sağlıyor. Standart olarak sunulan dijital klima ile opsiyonel olarak sunulan radyo mp3 çalar, elektrikli yan aynalar ve LCD monitör donanımı ile Novo, teknolojiyi, güvenliği ve konforu tek bir araçta sunuyor.