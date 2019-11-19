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İsveç, Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasına son verdi

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te yeniden açılan tecavüz soruşturulmasının kapatıldığı açıklandı.

19.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:00İsveç, Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasına son verdi
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te yeniden açılan tecavüz soruşturulmasının kapatıldığı açıklandı.
İsveç makamları tarafından WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, aleyhine açılan tecavüz davası soruşturması kapatıldı. Savcı Eva-Maria Persson düzenlediği kısa basın toplantısında, "Sizi buraya Julian Assange hakkındaki soruşturmanın kapatıldığını duyurmak için davet ettim" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayında İsveç savcılığı, Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili soruşturmanın Ekvador tarafından siyasi iltica başvurusunun reddedilmesi ve Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde tutuklanmasından bir ay sonra tekrar açıldığını duyurmuştu.
Assange, yedi yıl önce İsveç'te kendisine karşı açılan bir cinsel taciz davası yüzünden Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Kararı yorumlayan WikiLeaks'in baş editörü Kristinn Hrafnsson, "Şimdi Assange'ın yıllardır uyardığı tehdide odaklanalım: ABD'nin soruşturması ve ilk değişiklikle meydana gelen tehdit" dedi.
Öte yandan ABD, 2010 yılında ordu istihbaratının eski analistlerinden Chelsea Manning'in WikiLeaks'e sızdırdığı binlerce dosya nedeniyle Assange'ı yargılamak istiyor.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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