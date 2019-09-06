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İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström istifa ettiğini açıkladı.

06.09.2019 17:04 İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström istifa ettiğini açıkladı.
Wallström, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, 5 yıllık görev yaptığı Dışişleri Bakanlığından istifa ettiğini, ailesine ve torunlarına daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar aldığını söyledi.
Son 5 yılda çok şey başardıklarını dile getiren Walsström, "Dış politikada en üst ligde görev yaptığımızı söyleyebilirim. Dünyada feminist bir dış politika başlatan ilk ülke bizdik." ifadelerini kullandı.
Wallström, daha önce ülkenin devlet televizyonu SVT'ye 5 yıllık icatlarını anlatan bir röportaj vererek, "Hükümet olarak Filistin'i 2014 yılında bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız karardan gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Margot Wallström, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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