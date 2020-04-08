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İsveç Dışişleri Bakanından ülkesini eleştiren ABD Başkanı Trump'a yanıt Açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi hakkında yanlış açıklama yapmakla eleştirdi.

08.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:52
İsveç Dışişleri Bakanından ülkesini eleştiren ABD Başkanı Trump'a yanıt Açıklaması
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi hakkında yanlış açıklama yapmakla eleştirdi.

Linde, ABD Başkanı Trump'ın, Kovid-19 ile mücadelede "İsveç'in sürü bağışıklığına ulaşmaya çalıştığına" ilişkin ifadelerine yanıt verdi.
Diğer birçok ülke gibi İsveç'in de salgınla mücadele ettiğini belirten Linde, "Huzurevlerini ziyaretçilere kapattık. Lise ve üniversite öğrencilerinin derslerini evde takip etmeleri için karar aldık. Buna rağmen birçok ülke hiçbir şey yapmadığımızı düşünse de İsveç için doğru olanı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Linde, Trump'ın, "İsveç'in hiçbir şey yapmadan sürü bağışıklığı kazanmaya çalıştığı" yönündeki sözleri hakkında ise "Sürü bağışıklığını hedefleyen bir stratejimiz yok. Trump'ın açıklamaları gerçekten yanlış." ifadelerini kullandı.
Halk Sağlığı Dairesinden epidemiyoloji doktoru Anders Tegnell de Trump'ın açıklamalarını ciddiye almadıklarını vurgulayarak "Belki İsveç birçok konuda sıkıcı olabilir ama bizim sağlık alanındaki çalışmalarımızın New York'tan çok daha iyi olduğunu biliyorum." dedi.
ABD Başkanı Trump, dün, İsveç'in salgınla mücadele yöntemini eleştirerek, "İsveç cesaretle kötüye gidiyor. Sürü diyorlar. İsveç çok fazla acı çekiyor. Bu bir yöntem, ama herkes birbirine bakıyor." diye konuşmuştu.

Öte yandan Halk Sağlık Dairesinin bugün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687'ye, virüsü taşıyanların sayısı da 8 bin 419'a çıktı.
Salgında 11 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsveç, Güncel
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