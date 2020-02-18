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İsveç Dışişleri Balanı Linde, İdlib'deki saldırı nedeniyle Suriye'ye baskı yapılmasını istedi

İsveç Dışişleri Balanı Ann Linde, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulurken, Avrupa Birliği'nin (AB) Şam hükümetine baskı yapmasını teklif ettiğini belirtti.

18.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:16İsveç Dışişleri Balanı Linde, İdlib'deki saldırı nedeniyle Suriye'ye baskı yapılmasını istedi
Dışişleri Balanı Ann Linde, rejiminin 'deki saldırısını dehşet verici bulurken, Avrupa Birliği'nin (AB) Şam hükümetine baskı yapmasını teklif ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptıkları toplantı sonrası İsveç Dışişleri Balanı Linde, Facebook'ta bir açıklama yayımladı.
Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulduğunu belirten Linde, AB'nin Şam hükümetine baskı yapması gerektiği yönünde teklif verdiğini vurguladı.

Rejimim, hastaneler dahil sivil hedefleri gelişigüzel bombaladığını kaydeden Linde, "Bombalamalardan dolayı yaklaşık bir milyon insan kaçıyor. Şam üzerindeki baskıyı artırıp, ateşkes ve insani erişim talep etmeliyiz. İsveç, Suriye deki insani kriz için 35 milyon avro para ayırdı" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Suriye, İdlib, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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