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İsveç düşen uçaktaki vatandaşları için İran'dan tazminat istiyor

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna uçağında ölen vatandaşları için tazminat istediğini açıkladı.

13.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:30İsveç düşen uçaktaki vatandaşları için İran'dan tazminat istiyor
Dışişleri Bakanlığı, tarafından yanlışlıkla düşürülen uçağında ölen vatandaşları için tazminat istediğini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından İran'ın Stokholm Büyükelçisi Sayed Rasool Mohajer'in İran'da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin görüşmek üzere bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Bakan Linde, "İran'ın Stockholm Büyükelçisi Sayed Rasool Mohajer uçağın düşülmesiyle ilgili olarak bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Kazayı araştırmak için işbirliği teklif edildi. Hız ve şeffaflık açısından ve aynı zamanda ülkemizin mağdur vatandaşlarının akrabalarının acısını az da olsa telafi etmek için sorumluluk alınması talep edildi. Şimdi odak noktamız yaşayanlara yardım etmek. Gelişmiş bir konsolosluk destek ekibimiz bugün İran'a gidecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. İran, Ukrayna, Kanada, Afganistan, Almanya, İsveç ve İngiltere vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. İran, uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı. - STOCKHOLM

Ukrayna, İsveç, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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