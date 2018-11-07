İsveç'in Türkiye Maçı Aday Kadrosu Açıklandı

İsveç'in Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Andersson: "Türkiye iyi ve zorlu bir takım"

Basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye ve Rusya ile iki önemli maça çıkacaklarını söyledi.

İki maçtan da iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Andersson, "İlk önce Türkiye maçına konsantre olup, ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Türkiye deplasmanı bizim için çok zor olacak. Türkiye iyi ve zorlu bir takım. Bizi kendi evimizde yenmeyi de başardılar." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı önünde ofansif oynayacaklarını vurgulayan Andersson, "Türkiye'de hücum oynayıp, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.