İsveç'in Türkiye Maçı Aday Kadrosu Açıklandı

İsveç
Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, başkent Stockholm
'deki Friends Arena'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye
ve 20 Kasım
Salı günü oynayacakları Rusya
müsabakalarının aday kadrosunu duyurdu.
Fransa
'nın Toulouse
takımında top koşturan Türk asıllı futbolcu Jimmy Durmaz'ın da yer aldığı kadroya, Alman ekibi Leipzig
'de forma giyen Emil Forsberg ise sakatlığı nedeniyle davet edilmedi.
İsveç'in Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu şöyle:
Orta saha: Marcus Berg (Al Ain), Victor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Sampdoria
), John Guidetti (Alaves), Oscar Hiljemark (Genoa).
A Milli Futbol Takımı,Türkiye,İsveç
Andersson: "Türkiye iyi ve zorlu bir takım"
Basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye ve Rusya ile iki önemli maça çıkacaklarını söyledi.
İki maçtan da iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Andersson, "İlk önce Türkiye maçına konsantre olup, ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Türkiye deplasmanı bizim için çok zor olacak. Türkiye iyi ve zorlu bir takım. Bizi kendi evimizde yenmeyi de başardılar." ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı
önünde ofansif oynayacaklarını vurgulayan Andersson, "Türkiye'de hücum oynayıp, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
İsveç, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
Büyükşehir Belediye Stadı'nda A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek.
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:30