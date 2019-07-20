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İsveç İslam Federasyonu Başkanı Akan, Ankara'da istişarelerde bulundu

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Ankara'da bazı kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek istişarelerde bulunduMemleketi Konya'nın Kulu ilçesine tatil münasebetiyle gelen İsveç İslam Federasyon Başkanı Tahir Akan, Ankara'da çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.

20.07.2019 17:01 İsveç İslam Federasyonu Başkanı Akan, Ankara
İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Ankara'da bazı kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek istişarelerde bulundu

Memleketi Konya'nın Kulu ilçesine tatil münasebetiyle gelen İsveç İslam Federasyon Başkanı Tahir Akan, Ankara'da çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretleri ile ilgili bilgi veren Başkan Tahir Akan, ilk başta Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u makamında ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ve bilhassa İsveç'de yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunduklarını söyledi. Ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı ziyaret ettiğini ifade eden Akan, her iki ülke arasında kültürel konuların ele alındığını ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Son olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Koordinatörleriyle yapılan faaliyetler hakkında durum değerlendirmelerinde bulunduklarını söyleyen Başkan Akan, görüşmelerin olumlu ve başarılı geçtiğini sözlerine ekledi. - KONYA
Kaynak: İHA
Ankara, Konya, İsveç, Güncel

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