06.07.2019 20:49
Haberler» Spor» Haber

İsveç, Kadınlar Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı

İsveç, Kadınlar Dünya Kupası

Kadınlar Dünya Kupası üçüncülük maçında İsveç, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar Dünya Kupası üçüncülük maçında İsveç, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.
Fransa'da düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Karşılaşmada İsveç'in galibiyet gollerini 11'inci dakikada Asllani ve 22'nci dakikada Jakobsson kaydetti. İngiltere'nin maçtaki tek golü 31'inci dakikada Kirby'den gelirken, kırmızı beyazlıların 34'üncü dakikada White ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi tarafından iptal edildi.
Kadınlar Dünya Kupası'nda final mücadelesi yarın TSİ 18.00'de ABD ile Hollanda arasında oynanacak.


Kaynak: DHA
İngiltere, Fransa, İsveç, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:05   Sivasspor'un Bolu kampı
21:03   Türkiye Süpermoto Şampiyonası
21:02   Okçuluk yarışması 200 sporcu ile başladı
20:56   Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
20:54   Rodallega, yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'nu gezdi
20:49   İsveç, Kadınlar Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı
20:42   Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına kurban keserek başladı