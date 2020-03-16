İsveç korona virüsü için 30 milyar euro bütçe ayırdı
İsveç hükümeti, korona virüsünün halk üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla 30 milyar euro bütçe ayrıldığını açıkladı.
16.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:10
İsveç hükümeti, korona virüsünün halk üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla 30 milyar euro bütçe ayrıldığını açıkladı.
İsveç hükümeti, korona virüsünün halk üzerinde olumsuz etkisi oluşturmaması için harekete geçti. İsveç Maliye Bakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, korona virüsü ile mücadele kapsamında 30 milyar euro ayırdıklarını açıkladı. Bakan Andersson, "İsveç'in önünde ağır ve stresli bir zaman var. Bu kriz desteği İsveç ekonomisi için eşsiz bir durum oluşturacaktır. İsveç'te amacımız işten çıkartmaları önlemektir. Her türlü desteği hükümet olarak vereceğiz. Gelişmeyi yakından takip ediyor ve bütün senaryolara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Alınan tedbirler arasında devletin geçici olarak hastalık izin masrafları ve kurumların vergisi ödemeleri yer alıyor.
(İHA)
İsveç hükümeti, korona virüsünün halk üzerinde olumsuz etkisi oluşturmaması için harekete geçti. İsveç Maliye Bakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, korona virüsü ile mücadele kapsamında 30 milyar euro ayırdıklarını açıkladı. Bakan Andersson, "İsveç'in önünde ağır ve stresli bir zaman var. Bu kriz desteği İsveç ekonomisi için eşsiz bir durum oluşturacaktır. İsveç'te amacımız işten çıkartmaları önlemektir. Her türlü desteği hükümet olarak vereceğiz. Gelişmeyi yakından takip ediyor ve bütün senaryolara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Alınan tedbirler arasında devletin geçici olarak hastalık izin masrafları ve kurumların vergisi ödemeleri yer alıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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