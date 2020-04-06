Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İsveç Kralı Gustaf, ulusa seslendi

İsveç Kralı XVI Carl Gustaf, korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Kriz ne kadar uzun olursa olsun, er ya da geç sona erecek" dedi.

06.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:04
İsveç Kralı Gustaf, ulusa seslendi

İsveç Kralı XVI Carl Gustaf, korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Kriz ne kadar uzun olursa olsun, er ya da geç sona erecek" dedi. İsveç Kralı, yaklaşan Paskalya tatilinde yönelik "evde kal" çağrısında bulundu.


XVI Carl Gustaf, korona virüs nedeniyle bulunduğu başkent Stockholm dışındaki Flen şehrindeki sarayından Covid-19 salgınına yönelik ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. İsveç Kralı Gustaf yaptığı konuşmada, "Sivil seferberlik başladı. Ben esas olarak halkımın sağlığını düşünüyorum. Hastanelerde çalışan sağlık personeli ve gönüllüler mümkün oldukça hayat kurtarmak için inanılmaz bir mesai vererek hayat kurtarmak için birlikte çalışıyorlar. Bu büyük bir görev, cesaret ister. Bu önemli çalışmaya katılan herkese derinden teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Paskalya tatili vurgusu


XVI Carl Gustaf, "Önümüzde Paskalya tatili var. Uzun zamandır beklenen bu tatilde insanlar seyahat etmek ister, aileleriyle veya arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmek isteyebilirler. Ama bu Paskalya tatilinde bu olmayacak. Korona virüsü salgınından dolayı evde kalmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.


"Çoğunuza bu sıkıcı gelebilir" diyen İsveç Kralı Carl Gustaf, "En azından küçük bir fedakarlıktır. Ailenizi ve çocuklarınızı düşünmeniz lazım. 30 Nisan'da 74 yaşında oluyorum. Öğrendiğim bir şey var. Kriz ne kadar uzun olursa olsun, er ya da geç sona erecek" ifadelerini kullandı.


Öte yandan geçtiğimiz 25 Mart'ta 71 yaşındaki Kral Carl 16. Gustaf ve 76 yaşındaki eşi Kraliçe Silvia, korona virüsüne yakalanma riskini en aza indirmek amacıyla Stockholm'den ayrılarak ülkenin Flen şehrinde bulunan bir saraya yerleşmişti. Risk grubunda bulunan İsveç Kralı ve eşi, Kraliyet ailesiyle görüşmelerini telefon ve video aracılığı ile gerçekleştiriyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Etiketler: Stockholm, Paskalya, İsveç, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››İsveç Kralı Gustaf, ulusa seslendi - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti Haberler
Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti
İstanbul’da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi Haberler
İstanbul'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Daha önce korona testi pozitif çıkan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı Haberler
Daha önce korona testi pozitif çıkan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haberler
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı

Son Dakika Politika Haberleri

01:00: Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek 00:36: Yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna otomobil böyle çarptı - Haberler 00:34: Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü - Haberler 00:29: İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi - Haberler 00:27: Arazi kavgası kavgası kanlı bitti; 2 ölü - Haberler 00:21: Polis memurunun ölüğü kaza kamerada - Haberler 00:14: Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı - Haberler 23:18: Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı - Haberler 22:20: İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat - Haberler 22:16: İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu 22:16: İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu - Haberler