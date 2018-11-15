UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta A Milli Takım'la karşılaşacak olan İsveç
Milli Takımı, Konya
'ya geldi. UEFA Uluslar Ligi maçında cumartesi günü Konya'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda Türkiye
ile karşılaşacak olan İsveç kafilesi özel uçakla Konya Havaalanı'na geldi. Futbolcuların ve federasyon yetkililerinin yanı sıra karşılaşmayı takip edecek İsveç basını da uçaktan indi. Ardından kafile, otobüsle konaklayacakları otele doğru yola çıkarak havaalanından ayrıldı.
(İHA)
Konya,İsveç
15 Kasım 2018 Perşembe 22:01