21 Kasım 2018, 03:50
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İsveç - Rusya: 2-0

İsveç - Rusya: 2-0

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, Rusya'yı 2-0 yendi ve lider olarak A Ligi'ne yükseldi.



Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, lider olarak A Ligi'ne çıktı.

Gruptaki son maçta İsveç, 41. dakikada Victor Lindelöf ve 72. dakikada Marcus Berg'in golleriyle Rusya'yı 2-0 mağlup etti.

Averajla lider bitirdi

Bu sonuçla 7 puana ulaşan İsveç, grubu ikili averajla Rusya'nın önünde lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.

Grupta son sırada kalarak C Ligi'ne düşen Türkiye, Rusya ile oynadığı maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. İsveç'i deplasmanda 3-2 yenen milliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.

Grup maçları sona erdi

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı. UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç yapıldı.

A Ligi 3. Grup'ta yarı finale kalmayı daha önce garantileyen lider Portekiz, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye'nin son sırada kalarak bir alt lige düştüğü B Ligi 2. Grup'ta İsveç, evinde Rusya'yı 2-0 mağlup etti. Yedişer puanlı iki takımdan İsveç, Rusya'yı ikili averajla geride bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.

C Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında İsrail'i 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 9 yapan İskoçya, B Ligi'ne çıktı. Grupta Arnavutluk, 3 puanla son sırada kalarak D Ligi'ne düştü.

Sırbistan, C Ligi 4. Grup maçında ağırladığı Litvanya'yı 4-1 yenerek 14 puana ulaştı ve adını B Ligi'ne yazdırdı. Sırbistan'da Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, takımının son golünü kaydetti. Grupta puanı bulunmayan son sıradaki Litvanya ise bir alt lige geriledi.

D Ligi 3. Grup'ta Kosova, Azerbaycan'ı 4-0'lık skorla geçerek puanını 14'e çıkardı ve C Ligi'ne yükselen takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Portekiz-Polonya: 1-1

B Ligi

2. Grup: İsveç-Rusya: 2-0

C Ligi

1. Grup: İskoçya-İsrail: 3-2

4. Grup: Sırbistan-Litvanya: 4-1

4. Grup: Karadağ- Romanya: 0-1

D Ligi

3. Grup: Malta- Faroe Adaları: 1-1

3. Grup: Kosova-Azerbaycan: 4-0

Türkiye,Rusya Federasyonu,İsveç

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