İsveç - Rusya: 2-0

Türkiye
'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç
, lider olarak A Ligi'ne çıktı.
Gruptaki son maçta İsveç, 41. dakikada Victor Lindelöf ve 72. dakikada Marcus Berg'in golleriyle Rusya
'yı 2-0 mağlup etti.
Averajla lider bitirdi
Bu sonuçla 7 puana ulaşan İsveç, grubu ikili averajla Rusya'nın önünde lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.
Grupta son sırada kalarak C Ligi'ne düşen Türkiye, Rusya ile oynadığı maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. İsveç'i deplasmanda 3-2 yenen milliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.
Grup maçları sona erdi
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı. UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç yapıldı.
A Ligi 3. Grup'ta yarı finale kalmayı daha önce garantileyen lider Portekiz
, Polonya
ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye'nin son sırada kalarak bir alt lige düştüğü B Ligi 2. Grup'ta İsveç, evinde Rusya'yı 2-0 mağlup etti. Yedişer puanlı iki takımdan İsveç, Rusya'yı ikili averajla geride bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.
C Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında İsrail
'i 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 9 yapan İskoçya, B Ligi'ne çıktı. Grupta Arnavutluk
, 3 puanla son sırada kalarak D Ligi'ne düştü. Sırbistan
, C Ligi 4. Grup maçında ağırladığı Litvanya
'yı 4-1 yenerek 14 puana ulaştı ve adını B Ligi'ne yazdırdı. Sırbistan'da Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic
, takımının son golünü kaydetti. Grupta puanı bulunmayan son sıradaki Litvanya ise bir alt lige geriledi.
D Ligi 3. Grup'ta Kosova
, Azerbaycan
'ı 4-0'lık skorla geçerek puanını 14'e çıkardı ve C Ligi'ne yükselen takım oldu.
Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi
3. Grup: Portekiz-Polonya: 1-1B Ligi
2. Grup: İsveç-Rusya: 2-0C Ligi
1. Grup: İskoçya-İsrail: 3-2
4. Grup: Sırbistan-Litvanya: 4-1
4. Grup: Karadağ- Romanya
: 0-1D Ligi
3. Grup: Malta- Faroe Adaları
: 1-1
3. Grup: Kosova-Azerbaycan: 4-0
Türkiye,Rusya Federasyonu,İsveç
21 Kasım 2018 Çarşamba 03:50