İsveç Sınır Kontrolünü 3 Ay Uzattı

İsveç
hükümeti, sınırlarda uygulanan kimlik ve pasaport kontrolleri uygulamasını 3 ay daha uzattığını duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, sığınmacıların kontrol altına alınabilmesi için sınır kontrollerinin 11 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.İsveç, sığınmacıların ülkeye girişini önlemek için sınır kontrollerini 3 sene önce 2015'de başlatmıştı. AB
üyesi İsveç, kimlik kontrolü uygulamasını, İsveç- Danimarka
sınırındaki Öresund köprüsü ile Trelleborg, Malmö
, Helsingborg ve Göteborg
limanlarında gerçekleştiriyor.
08 Kasım 2018 Perşembe 21:00