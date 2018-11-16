İsveç'te 40 Ülke Büyükelçisinin Eşleri Türk Marketini Gezdi

16 Kasım 2018 Cuma 10:27



16 Kasım 2018 Cuma 10:27

İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 40 büyükelçi ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri, Türk süpermarketini gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un organize ettiği programa, Uluslararası Kadınlar Kulüp Başkanı Therese Andersson, Diplomatik Eşler Kulüp Başkanı Reem Maguid Amin ile aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu 40 ülkenin büyükelçi eşleri katıldı.İsveç'te geçen sene yılın marketi seçilen "Mattverlden Veddesta" adlı Türk süpermarketine gelen büyükelçi eşleri, market sahibi Muhittin Taylı tarafından kapıda karşılandı.Burada marketi gezerek ürünler hakkında bilgi alan büyükelçi eşleri, Türk ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.Programda büyükelçi eşlerine, Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.Figen Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davetlilerin Türk ürünlerini çok beğendiğini ve etkinliğin bir daha yapılmasını istediklerini belirterek, "Büyükelçi eşleri, simit, zeytinyağlı dolma, börek ve baklava gibi ürünlerimizi çok beğendiler." dedi.