İsveç'te Aşağılayıcı Fotoğraf Paylaşan Eski Peşmergeye Savaş Suçundan Hapis

Kaynak: AA

İsveç'te sosyal medya hesabından ölen ve yaralanan DEAŞ militanlarının aşağılayıcı fotoğraflarını paylaşan Iraklı eski peşmergeye savaş suçundan hapis cezası verildi.İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, İsveç Örebro Bölge Mahkemesi, ölen ve yaralanan DEAŞ teröristlerinin "aşağılayıcı" fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Kuzey Iraklı eski peşmerge, savaş suçu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Haberde, İsveç'in Örebro kentine 2015'te gelerek iltica talebinde bulunan kişinin, fotoğrafları Mart 2015'te Kerkük'te çektiği kaydedildi.İddianameyi hazırlayan Savcı Peter Larsson, SR'ye yaptığı açıklamada, savaş sırasında ölen ya da yaralananları aşağılamanın savaş suçu sayıldığını kaydetti.Söz konusu kişinin ölü ve yaralıların üzerine basarak çektirdiği 4 fotoğrafı sosyal medyadan yayınlamasının da aynı kapsama girdiğinin altını çizen Larsson, cezanın bu çerçevede verildiğini söyledi.