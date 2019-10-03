İsveç'te belediye meclis üyesinin insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı

İsveç basınında yer alan haberlere göre, İsveç'in güney şehirlerinden Ljunby Belediyesinde meclis üyesi olan Rashid Alasaad'ın insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Olayın basına yansımasından sonra, Alasaad'ın tüm politik görevlerinden istifa etti.

ÇOCUKLARDAN 2 BİN, YETİŞKİNLERDEN 3 BİN EURO

Alasaad'ın mültecilerin İsveç'e gelmesini sağladığı, bu kapsamda çocuklardan 2 bin euro, yetişkinlerden 3 bin euro aldığı aktarıldı.

"İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPARAK PARA KAZANIYOR"

Olayı ortaya çıkaran Expressen Gazetesi, Alasaad'ın Yunanistan'dan İsveç'e insan kaçakçılığı yaparak para kazandığını yazdı. Alasaad'ın daha önce oturma izni almış olan mültecilerin pasaportlarını ödünç alarak bu işi yaptığı belirlendi.