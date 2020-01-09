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İsveç'te bir politikacı göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle tutuklandı

İsveç'te Suriye doğumlu politikacı Rashad Alasaad, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

09.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:55İsveç'te bir politikacı göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle tutuklandı
'te Suriye doğumlu politikacı Rashad Alasaad, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İsveç'te Sosyal Demokrat partili Suriye doğumlu politikacı Rashad Alasaad, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Dün, polis memurları Güney İsveç'te Ljungby belediyesinde meclis üyesi olan Rashad Alasaad'ın evine baskın düzenledi. sözcüsü Ewa-Gun Westford olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahıs sorgulama için gözaltına alındı. Daha sonra insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı" dedi.

İsveç'te yayın yapan bir gazete, Ekim 2019'da Rashad Alasaad'ın insanları para karşılığında İsveç'e kaçırmayı teklif ettiğini ortaya çıkarmıştı. Alasaad'ın İsveç gazetesi muhabiri ile yaptığı görüşme gizli kamera ile kayıt altına alınmış, Asaad görüşme sırasında çok sayıda insanı İsveç'e kaçırdığını söylemişti. Alasaad görüşmede mültecileri Yunanistan'dan İsveç'e kaçak getirmek için çocuk başına 2 bin 120 dolar, yetişkin için ise 3 bin 180 dolar aldığını ifade etmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından, sınır polisi olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Alasaad, iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.

Rashad Alasaad, 2013 yılında İstanbul'dan kaçakçıların rotasını kullanarak İsveç'e gelmişti. Alasaad 2018 yılında Sosyal Demokratlar partisine katılmıştı. - STOCKHOLM

Polis, İsveç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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