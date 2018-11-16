İsveç'te Büyükelçi Eşlerinden Türk Marketine Ziyaret

16 Kasım 2018 Cuma 13:22



16 Kasım 2018 Cuma 13:22

İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 40 büyükelçi ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt tarafından düzenlenen etkinlikte Türk süpermarketini gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un düzenlediği etkinliğe 40 büyükelçi ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri katıldı. İsveç'te geçen sene yılın marketi seçilen "Mattverlden Veddesta" adlı Türk süpermarketine gelen büyükelçi eşleri, market sahibi Muhittin Taylı tarafından kapıda karşılandı.Figen Yunt burada kısa bir hoş geldiniz konuşmasının ardından misafirlere süpermarket ve restoranın sahibi Muhittin Taylı'yı takdim etti. Daha sonra mutfakta Türk yemekleri hakkında bilgi verdi.İHA mikrofonuna açıklama yapan Yunt, "Bugün Stockholm Uluslararası Kadınlar Kulüp Başkanı Thresa Andersson ve Diplomatik Eşler Kulüp Başkanı Reem Maguid Amin ile beraber 40 ülkenin büyükelçi eşlerinin katılımıyla bir tanıtım programı düzenledik. İsveç'teki Türk marketi olması beni çok memnun etmiştir. Daha şimdiden etkinliğin yeniden düzenlenmesi için talepler gelmeye başladı. Marketin sahibi Muhittin Taylı bu etkinlikte bizlere çok yardımcı olmuştur çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Stockholm'de 2017 yılında Türk iş adamı Muhittin Taylı'nın açtığı süpermarket 2 bin 500 market arasında birinci olmuştu. - STOCKHOLM