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- İsveç'te deri altına çip enjekte teknolojisine ilgi artıyor

- İsveç'te deri altına çip enjekte teknolojisine ilgi artıyor İsveç'te deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler ile halk kimlik kartı, kredi kartı ve anahtarı artık cebinde değil elinde taşıyor.

11.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:39
- İsveç 'te deri altına çip enjekte teknolojisine ilgi artıyor
STOCKHOLM - İsveç'te deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler ile halk kimlik kartı, kredi kartı ve anahtarı artık cebinde değil elinde taşıyor. Son dönemlerin modası teknolojiye ilginin de giderek arttığı ülkede, deri altına çip enjekte edenlerin sayısı 4 bini geçti.
İsveç'te kart, kimlik, kredi kartı, bilet taşıma dönemi sona eriyor. Ülkede, şırınga ya da çeşitli yollarla deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğünde çipleri kullananların sayıları arttı. İsveç'te 4 binden fazla kişi kimlik kartı, tren bileti ya da anahtarı derilerinde taşıyor. Günlük hayatı kolaylaştırması amaçlanan çipleri deri altına enjekte ettiren İsveçliler, bu çiplerle kapıyı açabiliyor, çipleri tren bileti yerine kullanabiliyor.
Bilet yerine geçen çipler
Ülkede şirketlerin de uygulamalarını gözden geçirmesine neden olan son dönemlerin modası çipler bir süredir demir yolları şirketi tarafından kullanılıyor. Demir yolları şirketi, yolcuların biletlerini çiplerini taratarak kontrol ediyor. Deri altına çip yerleştiren şirket Biohax International CEO'su Jovan Österlund, "Teknoloji yeni fakat önemli şekilde arttı" dedi.
Österlund, "Bu teknoloji anahtarların, banka kartlarının yerini alabilecek ve sağlık amaçlı kullanabilecek. Ancak şu ana kadar toplum bu teknolojiye tam olarak ayak uyduramadı. Buna rağmen şirketimiz tarafından en az 3 bin 500 kişiye çip enjekte edildi. 2018'de başlayan teknolojiye ilgi ise giderek artıyor" ifadelerini kullandı.
Kredi kartı, bilet, anahtar yerine geçen çipler İsveçlilerin sağlık verilerini de depoluyor. İngiliz bilim adamı Ben Libberton, sağlık ölçümleri de yapan çip için tehlike çanlarının da çaldığını ifade etti. Libberton, kişisel verilerin nasıl kullanılacağının önemli olduğunu ifade ederek, "Asıl problem, bu verilerin sahibi kim olacak. Sigorta şirketlerinden hasta olduğumu bilmeden primlerimin yükseldiğini gösteren bir mektup alır mıyım? Öğlen yemeği, spor ve işe gidiş saatlerimi bu çipe kaydedersem birileri bunu kullanabilir mi? Endişesi olabilir" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kullanılabileceği riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. - İsveç’te deri altına çip enjekte teknolojisine ilgi artıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İsveç, Güncel
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