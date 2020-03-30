İsveç'te Dünya Genelinden Farklı Manzaralar
İsveç'in başkenti Stockholm'de sokaklar sessiz ama boş değil. Karanlık kış mevsimi sonrası Corona virüsü İsveçliler'i evlerinde tutamıyor.
30.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:47
İsveç 'in başkenti Stockholm 'de sokaklar sessiz ama boş değil. Karanlık kış mevsimi sonrası Corona virüsü İsveçliler'i evlerinde tutamıyor. İsveçli yetkililer halka evden çalışma çağrısı yapıyor, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyor
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler: Koronavirüs, Stockholm, İsveç, Güncel