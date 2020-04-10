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İsveç'te en iyi çevreci ödülünü alan Türk vatandaşı, dünya tarımına örnek oluyor

İsveç'te kurduğu solucan çiftliğinin ardından en iyi çevreci ödülünü alan Ahmet Bahçeci, dünya tarımına örnek oluyor.

10.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:10
İsveç'te en iyi çevreci ödülünü alan Türk vatandaşı, dünya tarımına örnek oluyor
İsveç 'te kurduğu solucan çiftliğinin ardından en iyi çevreci ödülünü alan Ahmet Bahçeci, dünya tarımına örnek oluyor.

18 yıldır İsveç'te yaşayan ve "Organik Gübre ve Bitki Besleme Ürünleri" (Biohumus Sweden AB) adı altında Örebro kentinde kurduğu işletmesiyle milyonlarca solucanla organik gübre üretimi gerçekleştiren Ahmet Bahçeci, dünya tarımına örnek oluyor. İsveç'in en iyi çevreci ödülüne layık görülen projenin ürünü, İskandinavya 'nın en büyük bahçe ve tarım ürünleri satışı yapan Plantagen mağazalarında satışı başladı. Solucan gübresinin diğer gübrelere göre çok daha verimli olduğunu belirten Bahçeci, normal gübreyle beslenen toprağın ömrünün 1 yıl, solucan gübresiyle beslenen toprağın ömrünün 5 yıla kadar çıkabildiğini ifade etti.

Örebro kentinde Solucan Çiftliği bulunan 44 yaşındaki Elbistanlı Bahçeci, solucan gübresinin toprağı havalandırmak olmak üzere birçok faydası bulunduğunu ifade etti. "Bitkilerin don ve aşırı sıcaklık gibi durumlarda dirençlerini arttırır" diyen Bahçeci, "Bitkileri böcek zararlı haşerelere karşı korur. Solucan gübresi doğal olduğu için çok ekolojiktir. Toprağı kirletmez ve herhangi bir kalıntı bırakmaz" dedi.

Bahçeci, solucan gübresinin kimyasal olmadığı için bitkilere ve toprağa herhangi bir zarar vermediğini belirtirken yılda 2 bin ton toprak üretme kapasitesinde olduklarını aktardı. Bahçeci, hedeflerinin kapasiteyi 5 bin tona yükseltmek olduğunu ifade ederek dünya tarımının geleceğinin kırmızı Kaliforniya solucanında olduğunu belirtti.

Ahmet Bahçeci'nin İsveç'in Örebro kentinde solucan çiftliği bulunuyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Etiketler: İskandinavya, İsveç, Güncel
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