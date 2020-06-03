İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

03.06.2020 23:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:34
ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.
Aktivistlerin çağrısı ile Stockholm'un Segel Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz" ve "Nefes alamıyorum" sloganları attı.
Gösteride sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle polis ile eylemciler arasında sert tartışmalar yaşandı. Polis, zaman zaman biber gazı kullandı.
Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mats Eriksson, kalabalığı kışkırtan bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.
Göstericilerin küçük gruplar halinde Stockholm sokaklarına dağıldığını belirten Eriksson, organizatörlerin yardımıyla daha fazla olay çıkmasının önlendiğini belirtti. İsveç’te George Floyd için gösteri düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Stockholm, İsveç, Güncel, Haber

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