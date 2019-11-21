Haberler » Güncel » İsveç'te Göbeklitepe anlatıldı - Haber

İsveç'te Göbeklitepe anlatıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Göbeklitepe konulu bir konferans düzenlendi.

21.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:28İsveç'te Göbeklitepe anlatıldı
'in başkenti 'de konulu bir konferans düzenlendi.
Müzesi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve eşi Figen Yunt, Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan ile çok sayıda İsveçli katıldı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, burada yaptığı konuşmada, Göbeklitepe ve Karahantepe'deki yerleşim ve yaşam izlerine dair bilgi verdi.
Göbeklitepe'ye geçen yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçinin geldiğini anımsatan Karul, şunları söyledi:
"Göbeklitepe'nin geçen sene UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinden sonra o bölgeye bir turist akını oldu. Bütün bunlarla yerelde özellikle müze, bölgede çalışan arkeologlar, bunları yürütmek bile çok büyük bir şeydi. UNESCO'ya girmek çok büyük bir sürpriz oldu. Şunu söyleyebiliriz ki herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı."
Karul, Göbeklitepe'nin tarihin sıfır noktası olduğunun altını çizdi.

Göbeklitepe, Stockholm, Akdeniz, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
00:04 Twitter'dan yeni özellik: Paylaşıma verilen yanıtlar gizlenebilecek
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
09:21 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22.11.2019 03:36:13