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İsveç'te havayolu personeli koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için eğitiliyor

Binlerce kişinin koronavirüse yakalandığı İsveç'te hükümet, sağlık çalışanı açığını, hali hazırda göreve gitmeyen havayolu mürettebatını eğiterek kapatacak. Havayolu personelinin özellikle zor şartlara uygun kişiler olduğu için bu yola başvurulduğu belirtiliyor

01.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:14
İsveç'te havayolu personeli koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için eğitiliyor
Koronavirüsün giderek yayıldığı Kuzey Avrupa ülkesi İsveç 'te, havayolu taşımacılığı görevlilerine virüs ile mücadele eğitimi veriliyor.

İsveç ve Danimarka hükümetlerine ait olan SAS (Scandinavian Airlines), salgın nedeniyle maliyetleri düşürmek için 10 bin civarında mürettebata geçici izin vermiş ve şirketin operasyonlarının yüzde 90'ı durdurulmuştu.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Hükümet, Avrupa, İsveç, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İsveç'te havayolu personeli koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için eğitiliyor - Haberler

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