İsveç'te Hükümet Krizi Devam Ediyor

İsveç
Parlamentosu'nda yapılan oylamada Ulf Kristersson yeterli oyu alamayınca hükümet kurulamadı. İsveç'te Eylül
ayından beri hükümet kurulamıyor.
İsveç'te seçimlerden sonra sağ ve sol partilerin anlaşamaması nedeniyle 9 Eylül'den beri hükümet kurulamıyor. Bu sabah İsveç Parlamentosu'nda yapılan oylamada Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson, İsveç Demokratları ve Hristiyan Demokratların desteklerine rağmen yeterli oyu alamayınca hükümeti kuramadı. Oylamada 175 oy alması gereken Muhafazakar Parti ancak 154 oy alabildi. Meclis Başkanı Andreas Norlen, partilerle tek tek görüşerek hükümet kurma görevini başka bir milletvekiline verecek.
Ülkede hükümet kurulamazsa erken seçime gidilebilir. Eğer ülkede tekrar seçime gidilirse bunun 400 milyon İsveç kronuna (39 milyon euro) mal olması bekleniyor. İsveç'te 9 Eylül'de yapılan genel seçimlerde sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış, aşırı sağın ise 62 sandalyesi olmuştu. - STOCKHOLM
Eylül,Hükümet,İsveç
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:34