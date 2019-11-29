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İsveç'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İsveç'ta aniden başlayan ve gece boyu süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

29.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:35İsveç'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
'ta aniden başlayan ve gece boyu süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İsveç'te etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı başkent 'de kara ve havayolu ulaşımını da etkiledi. Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi. Yetkililer kaygan yollara karşı sürücülere uyarıda bulundu. Birçok trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı. Stockholm'de kar yağışının gün boyu süreceği belirtildi. Hava sıcaklığının eksi 3 ila eksi 1 derece arasında olması bekleniyor.
(İHA)

Stockholm, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA

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