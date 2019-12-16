Haberler » Güncel » İsveç'te köpek fuarı düzenlendi - Haber

İsveç'te köpek fuarı düzenlendi

İsveç'te düzenlenen Uluslararası Stockholm Köpek Fuarı'nda 23 ülkeden farklı cinslerde 6 bin 962 köpek yer aldı.

16.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:10İsveç'te köpek fuarı düzenlendi
'te düzenlenen Uluslararası Köpek Fuarı'nda 23 ülkeden farklı cinslerde 6 bin 962 köpek yer aldı.
İsveç'te Kennel Club tarafından düzlenen Uluslararası Stockholm Köpek Fuarı'na 23 ülkeden 6 bin 962 köpek katıldı. İki gün süren fuarda 325 cins köpek farklı kategorilerde yarıştı.
Düzenlenen yetenek yarışmada Sivas cinsi Achille adlı köpek üstün başarı ödülü aldı. Achille'in sahibi Torsten Johanson yaptığı açıklamada, Achille'in 2 yaşında olduğunu 150 kelimeyi rahatlıkla anladığını, çocukları çok sevdiğini, onu yavruyken ABD'den aldığını ve kangal köpeklerini çok sevdiğini söyledi. Sahibiyle dans eden Finlandiya cinsi köpek de altın madalyayla ödüllendirildi.
Yaklaşık 37 bin kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Stockholm Köpek Fuarı'nda köpekler, sahiplerine çeşitli ödüller kazandırdı.
(İHA)

Stockholm, Kangal, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor - Haber
11:34 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu - Haber
11:33 MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor - Haber
11:32 Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Haber
11:32 Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:26 Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
16.12.2019 11:39:18