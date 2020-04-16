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İsveç'te korona virüs nedeni ile son 24 saatte 130 kişi öldü

İsveç'te son 24 saat içinde korona virüs nedeni ile 130 kişi daha hayatını kaybetti.

16.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:19
İsveç'te korona virüs nedeni ile son 24 saatte 130 kişi öldü
İsveç 'te son 24 saat içinde korona virüs nedeni ile 130 kişi daha hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ediyor. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 130 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini ifade ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 333 kişiye ulaştığını duyurdu. Kurum, İsveç'in başkenti olan Stockholm'da korona virüs nedeni ile 795 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, başkentin ülkede en fazla ölümün görüldüğü bölge olduğunu dile getirdi. Halk Sağlığı Kurumu, İsveç'te yaşanan ölümlerin üçte birinin huzur evlerinde yaşayan ve 80 yaşın üstünde olan kişilerden oluştuğunu aktardı.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu Devlet Epidemiyoloğu Anders Tegnell, yaptığı açıklamada Paskalya tatili sonrası bekledikleri vaka artışının gerçekleşmediğini dile getirirken, insanlar sosyal mesafeyi korumasını, hasta olanların evde kalmaları gerektiğini aktardı. Tegnell, 70 yaş üzerinde ki kişilerin gereğinden fazla dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan İsveç'te bulunan alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler açık tutulurken, hastanelerde ise sağlık personeli haricinde hiç kimse maske takmıyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İsveç, Güncel
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