İsveç'te koronadan ilk ölüm
İsveç'te korona virüsten kaynaklı ilk ölümün yaşandığı açıklandı.
11.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:23
İsveç 'te korona virüsten kaynaklı ilk ölümün yaşandığı açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüs (covid-19) nedeniyle İsveç'te ilk can kaybının yaşandığı duyuruldu. Huddinge bölgesinde bulunan Karolinska Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin yaşlı bir hasta olduğu belirtilirken, "Hastanın Covid-19'u ve altta yatan bir hastalığı vardı" denildi.
Öte yandan İsveç'te 477 korona virüsü vakası bulunuyor. - STOCKHOLM
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüs (covid-19) nedeniyle İsveç'te ilk can kaybının yaşandığı duyuruldu. Huddinge bölgesinde bulunan Karolinska Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin yaşlı bir hasta olduğu belirtilirken, "Hastanın Covid-19'u ve altta yatan bir hastalığı vardı" denildi.
Öte yandan İsveç'te 477 korona virüsü vakası bulunuyor. - STOCKHOLM
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Güncel
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