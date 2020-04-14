İsveç'te koronavirüsten ölümler bini geçti

İsveç 'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 114 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1033'e çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İsveç'te bir günde 114 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1033'e ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 497 artarak, 11 bin 445'e yükseldi.