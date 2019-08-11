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İsveç'te Kurban Bayramı - STOCKHOLM

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

11.08.2019 11:46
İsveç'te Kurban Bayramı - STOCKHOLM
İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, bayram namazını kıldı.
Başkentte yaşayan Müslümanlar, sabah erken saatlerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti.
Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'nde dün düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ülkedeki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı.
Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde bine yakın kişinin katılımıyla kılınan bayram namazından önce okunan hutbede Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiği belirtildi.
Namazın ardından cemaattekiler birbirleriyle bayramlaştı, cami yönetimi lokum ve bisküvi ikram etti.
Norveç'teki saldırı
Fittja Ulu Cami Derneği Başkanı İsmail Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Norveç'teki saldırının kendilerini üzdüğünü belirterek, son yıllarda artan camilere yönelik saldırılar yüzünden tedirgin olduklarını söyledi.
Okur, "İsveç ve Norveç basınında okuduğumuza göre dün Afganlı kardeşlerimizin camisine saldıran kişi, Philip Manshaus adında Norveçli 21 yaşındaki ırkçı bir teröristmiş, yanında silah ve üzerinde askeri üniformayla camiye saldırıp Müslüman kardeşlerimizin kanını akıtmak istemiş. Silahı tutukluk yaptığı için çirkin emeline ulaşamamış." ifadelerini kullandı.
İsveç'te Kurban Bayramı - STOCKHOLM

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Kaynak: AA

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