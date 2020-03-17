İsveç'te lise ve üniversitelerde eğitime korona engeli
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, korona endişesiyle ülke genelindeki lise ve üniversitelerde eğitime ara verileceğini duyurdu.
17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:38
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, korona endişesiyle ülke genelindeki lise ve üniversitelerde eğitime ara verileceğini duyurdu.
Korona virüsü vaka sayısının bin 121'e yükseldiği İsveç'te virüse karşı önlemler arttırılmaya devam ediyor. İsveç Başbakanı Stefan Löfven tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren ülke genelindeki lise ve üniversitelerde eğitime bir süre ara verileceği duyuruldu. Löfven açıklamasında, eğitimlerin dijital platformlarda devam edeceğini vurgulayarak, ana okulları ve ilkokulların bu karara dahil edilmediğini ifade etti. Eğitim Bakanı Anna Ekström ise ebeveynleri çalışırken çocukların güvende olmaları için ilkokul ve ana okullarında eğitime ara verilmediğini belirtti.
Öte yandan İsveç hükümeti, ilkokul ve ana okullarında da eğitime ara verilmesi için çalışmalara devam ediyor. - STOCKHOLM
Korona virüsü vaka sayısının bin 121'e yükseldiği İsveç'te virüse karşı önlemler arttırılmaya devam ediyor. İsveç Başbakanı Stefan Löfven tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren ülke genelindeki lise ve üniversitelerde eğitime bir süre ara verileceği duyuruldu. Löfven açıklamasında, eğitimlerin dijital platformlarda devam edeceğini vurgulayarak, ana okulları ve ilkokulların bu karara dahil edilmediğini ifade etti. Eğitim Bakanı Anna Ekström ise ebeveynleri çalışırken çocukların güvende olmaları için ilkokul ve ana okullarında eğitime ara verilmediğini belirtti.
Öte yandan İsveç hükümeti, ilkokul ve ana okullarında da eğitime ara verilmesi için çalışmalara devam ediyor. - STOCKHOLM
Kaynak: İHA
Etiketler : Stefan Löfven, İsveç, Güncel
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