07.06.2019 12:07
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İsveç'te patlama

İsveç

– İsveç'te patlama meydana geldi.

İsveç'te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Patlama, İsveç'in Linköping şehrinde yerel saat ile 9: 00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.

Kaynak: DHA
Linköping, İsveç, Dünya