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İsveç'te restoranlar korona virüs tedbirlerine uymazsa kapatılacak

İsveç'te korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uymayan restoranların kapatılacağı belirtildi.

10.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:59
İsveç'te restoranlar korona virüs tedbirlerine uymazsa kapatılacak
İsveç 'te korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uymayan restoranların kapatılacağı belirtildi.

İsveç'te ısınan havalarla birlikte kalabalıklaşan restoranlar korona virüs tedbirlerine uymazsa kapatılacak. İsveç Halk Sağlığı Kurumu kriz komitesi üyesi Johanna Sandvall yaptığı basın toplantısında havaların ısınmasıyla restoran ve kafelerin kalabalıklaştığını belirterek, "Havalar ısındıkça restoran ve kafelerin oturma yerleri kalabalıklaştı. Kurallara uymayan iş yerlerinin kapatılacak. Bilindiği gibi bütün İsveç'te restoran kafe ve alışveriş merkezleri açık. Sadece restoran ve kafelerde 50'den fazla kişinin bulunmaması ve aradaki 2 metrelik mesafeye uyulması gerekiyor. Bu kurallar noktasında kontroller yapılacak" dedi.

İsveç Halk Sağlığı Dairesi'ndeki devlet epidemiyoloğu Anders Tegnell ise "Bugünlerde havalar gayet güzel dışarıda yenilen yemekler kurallara uyarak havanın tadını çıkartmak için büyük fırsat " dedi.

Öte yandan İsveç Halk sağlığı Kurumu basın toplantısında İsveç'teki korona virüs salgını ile ilgili son durumu açıkladı. Bugün 106 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam sayısının 793'e yükseldiği açıklandı. Vaka sayısı 9 bin 141 olarak belirlendi. Başkent Stockholm 'de hayatını kaybedenlerin sayısı 486 olarak açıklandı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Etiketler: Stockholm, İsveç, Güncel
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