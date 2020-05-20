İsveç'te son 24 saatte korona virüsten 88 kişi öldü

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 88 kişinin öldüğünü, ülkede toplam ölü sayısının 3 bin 831'e ulaştığını açıkladı.

İsveç'te son 24 saatte korona virüsten 88 kişi öldü
20.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:17
İsveç Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 88 kişinin öldüğünü, ülkede toplam ölü sayısının 3 bin 831'e ulaştığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 325 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını İsveç'te can kaybı sayısını arttırıyor. İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 88 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 831'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte 724 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının da 31 bin 523'e ulaştığı ifade edildi. Hastanelerde tedavi gören hasta sayısı ise bin 766 olarak açıklanırken virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 4 bin 971 olarak aktarıldı. Ayrıca ülke genelinde 209 bin 900 Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu Epidemiloğu Anders Tegnell yaptığı açıklamada sağlık kuruluşlarında çalışan herkesin testten geçirileceğini belirterek, "Böylece çok dikkatli bir çalışma yapacağız. Bunun nedeni özellikle sağlık hizmetlerinde hastaları departmanlar arasında taşırken ne kadar bulaşıcı virüs olabileceği konusuna dikkat etmek" diye konuştu. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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