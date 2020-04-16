İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 130 ölüm

İsveç 'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 130 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1333'e çıktı.

Ülkede bir günde 130 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1333'e ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 613 artarak, 12 bin 540'a yükseldi.