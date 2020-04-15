İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 170 ölüm

İsveç 'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 170 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1203'e çıktı.

İsveç'te bir günde 170 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1203'e ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 482 artarak, 11 bin 927'e yükseldi.