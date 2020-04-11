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İsveç'te vaka sayısı 10 bini geçti

İsveç'te Korona virüsü vaka sayısı 10 bini aştı.

11.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:14
İsveç'te vaka sayısı 10 bini geçti
İsveç 'te Korona virüsü vaka sayısı 10 bini aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü, İsveç'te 10 bin 151 kişinin enfekte olmasına, 887 kişinin ölümüne neden oldu. Yapılan açıklamada son 24 saat içinde 17 ölümün gerçekleştiği aktarıldı. Ülkede ölü sayısı 887'ye yükselirken ölenlerin 516'sının erkek 371'inin kadın olduğu belirtildi.

Dünyada birçok ülke korona virüs salgınına karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkarırken İsveç'te hali hazırda korona virüs salgınına karşı herhangi bir yasak uygulanmıyor. Restoran ve kafelerde vatandaşların sorumluluk alarak sosyal mesafe kurallarına uyması ve dikkatli olmaları isteniyor. Ancak ülkede vaka ve ölüm oranlarının hızla artması üzerine uzmanlar bu durumdan rahatsız. Hızla artan vaka ve ölüm oranlarından endişe duyan 2 bin bilim insanı ve doktor hükümete bir mektup yazarak daha sert tedbirler alınmasını istedi. Ülkede korona virüse karşı alınan tedbirler arasında sosyal mesafe kuralına uyma, ellerini sık sık yıkama, 50'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olması ve 70 yaş üstü kişilerin mümkün olduğunca evde kalması bulunuyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İsveç, 3. Sayfa
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