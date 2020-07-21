İsveç'teki Azerbaycanlılardan parlamento önünde Ermenistan protestosu

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için Stockholm'deki İsveç Parlamentosu önünde protesto gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan gerilim devam ederken, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar da Ermenistan'ın saldırıları protesto etmeye devam ediyor. İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, başkent Stockholm'de bulunan İsveç Parlamentosu önünde toplanarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Protestoda Ermenilerin ve Azerbaycanlıların karşı karşıya gelmemesi için Stockholm polisi geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Protestoda açıklama yapan Ayda Haşimi, "Bugün İsveç Parlamentosu önünde toplanmamızın nedeni, Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını terk etmeleri lazım. Bu olaylarda demokratik İsveç hükümeti, Azerbaycan'a destek vermesi lazım" dedi. Haşimi, "Son günlerde saldırgan Ermeniler, askerlerimizi şehit etti. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ermeniler şunu bilsin ki şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde konuştu. Protestoda Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan da derhal çıkması istendi. Göstericiler, "Karabağ bizimdir, bizim olacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atıldı.

Öte yandan Parlamento önündeki protestodan önce İsveçli ve İsveç'te çalışan yabancı gazetecilerle basın toplantısı gerçekleştirildi. Gazetecilere İsveç'te bulunan Azerbaycan Diaspora Teşkilatı Sorumlusu Irada Aliyeva Söderberg, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilime yönelik bilgi verdi. - STOCKHOLM