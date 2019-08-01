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İsveç'teki dilenciler belediyeye aylık 25 Euro verecek

İsveç'teki bir belediye Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 25 Euro para alacağını duyurdu.

01.08.2019 23:20 İsveç'teki dilenciler belediyeye aylık 25 Euro verecek
İsveç'teki bir belediye Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 25 Euro para alacağını duyurdu.

İsveç'in büyük şehirlerinden Eskiltuna Belediye Meclisi Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 25 Euro değerinde 250 İsveç kronu alacağını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada bu harcı ödeyen dilencilerin istedikleri yerlerde dilenebilecekleri öte yandan vermeyi reddedenlerin ise para cezasına çarptırılacağı aktarıldı.

İsveç'te dilenmenin yasak olmasına karşın belediyeler artan dilenci sayısı sebebiyle bu durumun önüne yasal olarak geçilmesi talep ediyor. Öte yandan belediyeler özellikle çocuklu dilencilere barınma konusunda yardım ediyor.

İsveç'in bütün şehirlerine organize olarak gelen 5 bin civarında dilenci bulunuyor. Dilencilerin kendi ifadelerine göre kendi ülkelerinde bir ayda kazandıkları parayı, İsveç'te bir günde kazanıyorlar. İsveç'e gelen dilenciler 3 ay İsveç'te kaldıktan sonra memleketlerine dönüyor. - STOCKHOLM

Avrupa, İsveç, Politika

Kaynak: İHA

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