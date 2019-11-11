Haberler » 3. Sayfa » İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu - Haber

İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu

Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi, İsveç'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana'ya gelince, yakalanarak sınır dışı edildi.

11.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:42İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu
uyruklu bilgisayar mühendisi, 'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan 'ya gelince, yakalanarak sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, geçtiğimiz günlerde Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu. , araçta yaptığı aramada İran'dan Türkiye'ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonra Adana'ya gelen 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Polis, aracın sürücüsünü de insan kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı.

"Afganistan'da hep ölüm korkusu var"

Afganistan uyruklu Sayed Ayub bilgisayar mühendisi olduğunu söyleyerek, "Afanistan'da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var. Orada sürekli savaş olduğu için ülkemi terk ediyorum. Hayat şartları çok kötü. Ben bilgisayar mühendisiyim ama iş bulamıyorum. Orada kaldığım sürece hep ölüm korkusu vardı. Çok korkuyoruz" dedi.

Babasını şehit verdiğini, ağabeyinin ise sakat kaldığını, bu nedenle eşinin bir süre önce İsveç'e gittiğini, kendisinin de ona kavuşmak için yola çıktığını ifade eden Ayub, "Afganistan'dan İran'a oradan da Türkiye'ye geldim. Çünkü benim eşim İsveç'te kalıyor. Ben de yanına gitmek için Türkiye'ye geldim. Ama şimdi buradayız" diye konuştu.

Kaçak göçmenler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - ADANA

Afganistan, Polis, İsveç, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:07 Terörün finans kaynağına da darbe...Kıran-5 operasyonunda 1 ton 615 kilogram esrar maddesi ele...
11:00 Baklavacılara ucuz tepsi şoku
10:59 Zeytinburnu'nda 10 kaçak göçmen yakalandı
10:52 Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı
10:50 Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:17:34