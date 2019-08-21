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İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İsveç ziyaretini eleştiren onlarca İranlı, başkent Stockholm'de protesto gösterisi düzenledi.

21.08.2019 18:38 İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İsveç ziyaretini eleştiren onlarca İranlı, başkent Stockholm'de protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Stockholm'de bulunan parlamento binası önünde bir araya gelen onlarca kişi İran rejimi karşıtı sloganlar atarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İsveç'e düzenlediği ziyareti protesto etti. İran'ın devrim öncesi dönemine ait bayrağını açan göstericiler, üzerinde 'İran rejiminin elçiliğini kapatın' gibi rejimi hedef alan mesajlar içeren pankartlar açtı. İsveç polisinin yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleşen protestoya katılan İranlılar daha sonra olaysız dağıldı.

Zarif'in İsveç temaslarını tamamladıktan sonra Norveç'in başkenti Oslo'ya geçmesi bekleniyor. - STOCKHOLM

Stockholm, İsveç, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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