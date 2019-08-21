Haberler» Güncel» Haber

İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İsveç ziyaretini eleştiren onlarca İranlı, başkent Stockholm'de protesto gösterisi düzenledi.

21.08.2019 19:30
İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İsveç ziyaretini eleştiren onlarca İranlı, başkent Stockholm'de protesto gösterisi düzenledi. Başkent Stockholm'de bulunan parlamento binası önünde bir araya gelen onlarca kişi İran rejimi karşıtı sloganlar atarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İsveç'e düzenlediği ziyareti protesto etti. İran'ın devrim öncesi dönemine ait bayrağını açan göstericiler, üzerinde 'İran rejiminin elçiliğini kapatın' gibi rejimi hedef alan mesajlar içeren pankartlar açtı. İsveç polisinin yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleşen protestoya katılan İranlılar daha sonra olaysız dağıldı. Zarif'in İsveç temaslarını tamamladıktan sonra Norveç'in başkenti Oslo'ya geçmesi bekleniyor.
(Metin Altınışık/İHA)
İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto

Stockholm, İsveç, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:00   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Haftalar içerisinde somut uygulamaları göreceğiz"
21:00   Sultanbeyli'de feci kaza
21:00   Şırnak'ta şehit sayısı 3'e çıktı
21:00   Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:58   Şırnak'ta şehit sayısı 3'e çıktı
20:58   Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi
20:56   Şehit ateşi Erzurum'a düştü