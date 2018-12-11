İsveç'teki Yemen Konulu İstişare Toplantıları Sona Eriyor

Birleşmiş Milletler
(BM
) Yemen
Özel Temsilcisi Martin Griffiths
'in Sözcüsü Hanan Elbadawi, İsveç
'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarında yarın son görüşmelerin yapılacağını, heyetlerin perşembe günü İsveç'ten ayrılacağını bildirdi.
Sözcü Elbadawi, İsveç'in başkenti Stockholm
'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda geçen perşembe başlayan istişare toplantılarına yönelik, AA muhabirinin sorularını cevapladı.
Hudeyde Limanı ve Sana Uluslararası Havalimanı'nın kuşatılması da dahil masadaki ana konularda anlaşmaya varılıp varılmadığına değinen Elbadawi, "Özel Temsilcisi Martin Griffiths dün bazı başlıklarda ilerleme olduğunu söyledi." dedi.
Elbadawi, Griffiths'in istişare toplantılarında anlaşmaya varılan hususları açıklayacağını vurguladı.
İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarında yarın tam gün müzakerelerin devam edeceği bilgisini paylaşan Elbadawi, istişarelere katılan meşru hükümet, Husiler ve BM ekibinin perşembe sabahı İsveç'ten ayrılmaya başlayacağını sözlerine ekledi.
Martin Griffiths, istişareler boyunca taraflar arasında mekik dokumuş, meşru hükümet ve Husiler doğrudan görüşme yapmamıştı.
Öte yandan Griffiths'in tarafları gelecek yıl ocak veya en geç şubatta yeniden bir araya getirmek için heyetlerle görüşmeler yaptığı, bir sonraki görüşmelerin hangi ülkede yapılacağına da bu görüşmeler sonunda karar verileceği öğrenildi.
Yemen'de diyalog çabaları
Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre
'nin Biel ve Cenevre
kentleri ile 2016'da Kuveyt
'te yapılan 3'üncü turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.
2 yıl aradan sonra 6 Eylül
'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Martin Griffiths,Yemen,İsveç
11 Aralık 2018 Salı 23:41