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İsveç'ten gelen 23 kişi Bolu'da karantinaya alındı

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 23 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:52
İsveç'ten gelen 23 kişi Bolu'da karantinaya alındı
İsveç 'ten Türkiye 'ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 23 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından bugün akşam saatlerinde İsveç'te yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 23 kişi Bolu'ya getirildi. İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, İsveç'ten gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Bolu'da, Yunanistan, Kolombiya, Pakistan ve İsveç'ten gelen Türk vatandaşı toplam 92 kişi bulunuyor. - BOLU
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Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, İsveç, Bolu, Güncel

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