İsveç'ten Konya'ya cenaze için gelen çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesine bir yakınlarının cenazesi için İsveç 'ten gelen çiftin içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Yağcı (57), yaralandı, eşi Yeter Yağcı (45) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yağcı'nın kullandığı 42 GG 274 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Yağcı ve eşi Yeter Yağcı yaralandı. Yaralı çift ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yeter Yağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan İsmail Yağcı da yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya 'ya sevk edildi.

İsveç'te oturan Yağcı çiftinin hayatını kaybeden yeğenleri Muhammet Ok'un (31) yarın defnedilecek cenazesine katılmak için memleketleri Kulu'ya geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.