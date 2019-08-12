Haberler» Güncel» Haber

İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına kınama

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ırkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğini belirterek, "Norveç ve İsveç'te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum.

12.08.2019 03:48 İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına kınama
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ırkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğini belirterek, "Norveç ve İsveç'te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum. Dini vecibelerini güven içinde yerine getirmek temel insan hakkıdır." ifadelerini kullandı.
Löfven, Norveç'teki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Irkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Löfven, "Norveç ve İsveç'te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum. Dini vecibelerini güven içinde yerine getirmek temel insan hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Norveç Başbakanı Erna Solberg de dün, saldırıyı kınarken, duygularının saldırıya uğrayan Müslümanlarla olduğunu belirtmişti.
Baerum kentinde dün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:48   Adana'da taciz iddiası
03:48   Vali Gül, sınır birliklerindeki Mehmetçikle bayramlaştı
03:48   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta
03:48   Karabük'te cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:48   Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da kurban eti dağıtımı
03:48   Libya UMH'den uluslararası topluma "Hafter'in saldırılarına müdahale" çağrısı
03:48   Düşen terliğini almak için girdiği ırmakta boğuldu