İsveç, Türkiye Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

16 Kasım 2018 Cuma 13:56



16 Kasım 2018 Cuma 13:56

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç Milli Takımı, Konya'da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. UEFA Uluslar Ligi 2. Grup'ta yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan İsveç Milli Takımı Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde antrenman yaptı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise oyuncular taktik çalıştı. Bu antrenmanla birlikte Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayan İsveç, maç saatini beklemeye başladı.(Mustafa Beşer - Mustafa Uslu/İHA)